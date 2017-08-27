世紀對決落幕 不敗拳王變「鐵塔尼號」主角

梅威瑟（右）背勢擒抱麥葛雷格（左）的畫面，經網友惡搞變《鐵達尼號》經典橋段。（美聯社）

2017-08-27 23:04

〔即時新聞／綜合報導〕美國「不敗拳王」梅威瑟（Floyd Mayweather, Jr.）對上UFC（終極格鬥冠軍賽）天王麥葛雷格（Conor McGregor），今（27）日這場跨界的世紀對決劃下句點，梅威瑟以TKO（技術性擊倒）結束比賽，拿下生涯50連勝。隨著這場世紀大戰結束，有網友惡搞兩人打鬥畫面，變成《鐵塔尼號》經典橋段。

梅威瑟與麥葛雷格的世紀對決結束後，掀起網友們熱烈討論，某網友找出1991年美國卡通《辛普森家庭》（THE SIMPSONS）的情節裡，有出現類似2人世紀對決的畫面，從荷馬（Homer Simpson）與衛冕冠軍坦圖（Drederick Tatum）纏鬥畫面可發現，其畫面的神韻和動作與兩人對決一模一樣，令網友稱奇「又一個辛普森神預測」。

除此之外，有網友把梅威瑟的背後擒抱的畫面擷圖，與《鐵塔尼號》經典橋段－在船頭傑克擁抱蘿絲的畫面，放在一起進行詢問「誰做得比較好？」，引發網友們瘋傳貼文，「經過10回合的愛情故事」、「這是我整晚看過最有梗的畫面」，甚至有網友引用《鐵達尼號》台詞「我承諾，我不會讓你走。（I'll never let go. I promise.）」。

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網友引用《鐵達尼號》台詞，「我承諾，我不會讓你走。（I'll never let go. I promise.）」。（圖擷自推特）

經網友合成兩人站在船頭，與《鐵達尼號》經典畫面相似，網友大讚「這是我整晚看過最有梗的畫面」。（圖擷自推特）