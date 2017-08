世紀對決落幕 不敗拳王變「鐵塔尼號」主角

梅威瑟(右)背勢擒抱麥葛雷格(左)的畫面,經網友惡搞變《鐵達尼號》經典橋段。(美聯社)

2017-08-27 23:04

〔即時新聞/綜合報導〕美國「不敗拳王」梅威瑟(Floyd Mayweather, Jr.)對上UFC(終極格鬥冠軍賽)天王麥葛雷格(Conor McGregor),今(27)日這場跨界的世紀對決劃下句點,梅威瑟以TKO(技術性擊倒)結束比賽,拿下生涯50連勝。隨著這場世紀大戰結束,有網友惡搞兩人打鬥畫面,變成《鐵塔尼號》經典橋段。

梅威瑟與麥葛雷格的世紀對決結束後,掀起網友們熱烈討論,某網友找出1991年美國卡通《辛普森家庭》(THE SIMPSONS)的情節裡,有出現類似2人世紀對決的畫面,從荷馬(Homer Simpson)與衛冕冠軍坦圖(Drederick Tatum)纏鬥畫面可發現,其畫面的神韻和動作與兩人對決一模一樣,令網友稱奇「又一個辛普森神預測」。

除此之外,有網友把梅威瑟的背後擒抱的畫面擷圖,與《鐵塔尼號》經典橋段-在船頭傑克擁抱蘿絲的畫面,放在一起進行詢問「誰做得比較好?」,引發網友們瘋傳貼文,「經過10回合的愛情故事」、「這是我整晚看過最有梗的畫面」,甚至有網友引用《鐵達尼號》台詞「我承諾,我不會讓你走。(I'll never let go. I promise.)」。

相關影片請見:

網友引用《鐵達尼號》台詞,「我承諾,我不會讓你走。(I'll never let go. I promise.)」。(圖擷自推特)

經網友合成兩人站在船頭,與《鐵達尼號》經典畫面相似,網友大讚「這是我整晚看過最有梗的畫面」。(圖擷自推特)