《亂世佳人》涉種族歧視？ 美戲院停止重映

麥克丹尼爾（左）是第一位獲奧斯卡提名並獲獎的黑人女性，但她飾演的黑奴保姆「媽咪（Mammy）」是頗具爭議的角色。（圖取自《deadline》）

2017-08-27 21:22

〔即時新聞／綜合報導〕奧斯卡得獎名片《亂世佳人（Gone with the Wind）》牽涉種族歧視議題，美國一家戲院已連續34年重映這部片，但近期收到民眾投訴，指電影內容在種族問題上不敏感，戲院衡量後決定不再播映。

綜合外媒報導，美國種族衝突近期加劇，日前在維吉尼亞州有白人至上主義者上街示威，爆發致命衝突。以美國南北戰爭為背景的《亂世佳人》也引起爭議，田納西州孟非斯市的奧芬劇（Orpheum）院自本月11日重映後，收到大量投訴，指謫電影內容涉種族歧視。

雖然有民眾認為這部電影是很好的學習工具，可教導孩子奴隸制度為何不妥，但，奧芬劇院經考慮後，決定將《亂世佳人》從夏季播映的經典電影名單中刪除。奧芬表示，身為以娛樂、教育和啟迪其服務社區的組織，奧芬不能播放不顧及當地大部分人口感受的的電影。孟非斯市是以南方黑人為主的社區。

《亂世佳人》獲得多項奧斯卡獎，包括最佳電影、最佳導演、最佳女主角，以及最佳女配角麥克丹尼爾（Hattie McDaniel），是第一位獲奧斯卡提名並獲獎的黑人女性，但她飾演的黑奴保姆「媽咪（Mammy）」是頗具爭議的角色。