封鎖災情？ 港媒被指威脅保安穩定 遭澳門拒入境

澳門上週遭天鴿颱風強襲，造成10死，災情慘重。（法新社）

2017-08-27 18:41

〔即時新聞／綜合報導〕澳門上週遭天鴿颱風強襲，造成10死，災情慘重，有不少香港記者欲前往採訪，卻被澳門政府以「對內部保安的穩定構成威脅」為由拒絕入境。

綜合外媒報導，被指應變能力不足的澳門政府，以維穩為由限制媒體入境。香港《蘋果日報》攝影記者在26日上午搭船前往澳門，澳門海關人員得知是《蘋果》記者後，以「對內部保安的穩定構成威脅」為由，扣留數小時後由澳門治安警察局遣返上船回港。

《香港01》記者則在抵達澳門後，被澳門治安警察局出入境事務廳收起身分證件，沒有任何理由，被扣留3.5小時後在當局安排下遣返回港，身分證件則由船長抵港後交給香港入境處，才還給記者。《南華早報》和專門報導動物新聞的網路媒體《毛城城》，都稱有記者抵達澳門後被拒入境、遭遣返，理由都是「對內部保安的穩定構成威脅」。

對此，澳門傳媒工作者協會發表聲明，促開放採訪，立即停止拒絕記者入境的動作。聲明文強烈譴責澳門政府踐踏新聞自由，「本會強調，正常採訪工作既得到法律保障，更不會影響本澳內部保安。」

協會理事長馬永斐表示，這次風災涉及多人傷亡，但澳門政府禁止港媒入境採訪，令人憤慨，批評當局的做法跟中國個別官員如出一轍，為了封鎖災情禁止外媒採訪。

澳門保安司司長黃少澤今（27）日則表示，任何國家都有自己的出入境政策，對於會影響社會治安秩序的人士，當局會依法拒絕他們入境；澳門在相關的法律制度，與全世界各國各個地區相同，強調不存在針對任何職業。