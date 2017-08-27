英國人挺逝世20週年黛妃 查爾斯攝政支持率再下滑

英國黛安娜王妃（左）於1997年8月31日於巴黎車禍身亡，今年為其逝世20週年的紀念日，其所經歷的一切至今仍對王室影響深遠。右為其丈夫查爾斯王子（Prince Charles）。（歐新社）

2017-08-27 18:05

〔即時新聞／綜合報導〕英國黛安娜王妃於1997年8月31日於巴黎車禍身亡，今年為其逝世20週年的紀念日。1992年英國傳記作家莫頓（Andrew Morton）出版「黛安娜傳」（Diana：Her True Story─In Her Own Words）揭露王室不堪的一切，外加前陣子當地電視「第四頻道」（Channel 4）公布黛妃與演說老師塞托倫（Peter Settelen）的私密談話錄影帶，莫頓表示，黛妃儘管已逝世20年，但她椎心刺骨的一字一句至今仍對英國王室帶來不小的震盪，其中最顯著的就是英國人民對查爾斯攝政支持率持續下滑。

綜合外媒報導，「黛安娜傳」書中揭露英國王室的冷血無情與黛妃的心路歷程。得不到婆婆（英國女王伊莉莎白二世Elizabeth II）與公公（菲利普親王Prince Philip）支持的黛妃，可說是在這場不堪的婚姻中孤軍奮戰。1995年記者問黛妃，她是否認為卡蜜拉與她的婚姻破裂有關，她回說：「我們的婚姻有三個人，所以有點擁擠」，這句話也成為了日後的經典名句。

在失敗婚姻中不斷掙扎的她罹患暴食症、試圖自殺，暢銷書中對於英國王族的描述及敘述查爾斯王子（Prince Charles）的「真實面」，使得查爾斯與卡蜜拉（Camilla Shand）的婚姻仍不被多數英國人接受。

據先前報導，英女王有意於95歲時退位，並讓兒子查爾斯攝政，但黛妃曾言查爾斯不會是一個好國王，應該把王位直接傳給2人的兒子威廉王子，現在大多數英國人民也支持這項主張，僅1/3的英國人支持查爾斯繼位，比4年前足足下降一半。且只有14%的人希望當年破壞黛妃婚姻的卡蜜拉（Camilla Shand）成為英國王后。