弟弟得白血病沒錢治療 師範女學生賣身籌錢

山東濟南一名19歲少女因弟弟罹患白血病無錢醫治，決定放棄學業賣身打工籌錢，所幸後來得到各界幫助順利讓弟弟動手術。（圖擷自微博）

2017-08-27 16:33

〔即時新聞／綜合報導〕山東省一間兒童醫院附近日前出現讓人心碎的一幕，一名年僅19歲的少女李曉曉剛被齊魯師範學院錄取，但弟弟身患白血病，又因家貧，萌生放棄讀大學「賣身救弟弟」的念頭，並拿著大型看板站在街頭，表示如果有人願意出資三十萬元人民幣（約新台幣138萬元）讓他弟弟動手術，他就無償為其打工一輩子。

據《齊魯壹點》報導，19歲的李曉曉表示，去年8月，11歲的弟弟李宗安被診斷出急性骨髓性白血病，雖之後經過治療一度好轉，但卻又復發，醫生表示，現階段最好的治療辦法是要進行骨髓移植。以種田為生的李家人，家境本來就不富裕，高額的治療費用讓這個家庭再也無力承擔。

賣身救弟的新聞一出，不少善心人士給予捐款幫助，但也有人打電話諷刺李曉曉在作秀，所幸最終齊魯師範學院的老師們看到新聞後，募款捐助，並搭車前往醫院探視未來的學生及其家庭，勸導李曉曉弟弟要救，書也要念，之後學校會有更多扶助方案能夠幫助她的家庭。據報導指出，李宗安的骨髓配對已經成功，將於9月動手術。