前世界第一AV女優 自爆收到「IS斬首威脅」

前「世界第一AV女優」米婭卡莉法因為曾經戴著象徵伊斯蘭女性的頭巾拍攝A片，惹怒極端組織伊斯蘭國（IS），揚言要公開處決她，並在社群網站散播她遭斬首的合成圖片。（圖擷取自Instagram）

2017-08-27 14:18

〔即時新聞／綜合報導〕前「世界第一AV女優」米婭卡莉法（Mia Khalifa）因為曾經戴著象徵伊斯蘭女性的頭巾拍攝A片，惹怒極端組織伊斯蘭國（IS），揚言要公開處決她，並在社群網站散播她遭斬首的合成圖片。

綜合媒體報導，24歲的米婭卡莉法，從小在黎巴嫩貝魯特長大，10歲移居美國邁阿密。雖然她僅有158公分高，但擁有34F的傲人胸圍，曾在2015獲得美國知名AV網站「Pornhub」的年度點閱最佳AV女優，被譽為「世界第一的AV女優」，但她實際只有當AV女優3個月。

由於米婭卡莉法在中東出生，使她拍AV的行為，以及她身上有黎巴嫩國歌部分歌詞和武裝軍隊代表的十字刺青，讓中東網友不滿，有網友就在推特上威脅，並製作一張她遭斬首的合成圖片。

米婭卡莉法表示，「我曾努力讓自己看起來若無其事，但他們就是在讓我害怕，我不能向人示弱」。目前米婭卡莉法已經沒有在AV行業，現在常在直播網站Twitch擁有自己的頻道，透過活動賺錢。

有網友就在推特上威脅米婭卡莉法，並製作一張她遭斬首的合成圖片。（圖擷取自Instagram）