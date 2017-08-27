澳洲專業「性伴侶」 律師、醫生都來兼差

高芙表示男人要求的都是成熟且前凸後翹的女人。（NT News）

2017-08-27 14:29

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲一名40歲女子高芙（Amanda Goff）、化名「莎曼珊X」（Samantha X）透露，現代性工作者是一個專業，並且分享關於澳洲性行業的見解。高芙辛辣指出「許多為她工作的女性包含銀行經理、律師、醫生，她們完全顛覆了大家的認知」。

綜合外媒報導，曾在澳洲擔任記者的40歲女子高芙住在澳洲邦迪（Bondi），其經營一個陪伴機構（escort agency）。為客戶提供性伴侶，通常為性服務，她表示當今社會上公眾對性工作者更為接受，而這個職業對注重職業生涯的女性是一片新天地。

「我見過也聽到很多女人對一連串反覆的約會感到厭惡，也對自己沒有事業與家庭感到無奈」高芙指出女人因為要努力保持財政狀況，許多人都上門找她並表示想要恢復她們的能量，「這個行業從來都不是關於性，而是關於權力」。她補充說，男人要求的都是成熟且前凸後翹的女人。

高芙表示，時代正在改變，許多性工作者、應召女郎被給予更多支持的聲音，在媒體與法律上都有所改變！她強調這是婦女能夠在生活中被賦予權力一種的方式。

「4小時的談天說地，十之八九我會派她上場，因為她有一個溫暖的笑容，這也是男人為什麼付出610英鎊（約新台幣2萬3660元）」......。

曾在澳洲擔任記者的40歲女子高芙住在澳洲邦迪（Bondi），其經營一個陪伴機構。（NT News）

許多為高芙工作的女性包含銀行經理、律師、醫生，她們完全顛覆了大家的認知（NT News）