壞消息！北韓曝新照片 專家：顯示飛彈技術大進展

金正恩前方的灰色物體疑似為強化碳碳複合材質，搭載在彈頭上，能夠超耐熱和耐壓，顯示北韓的飛彈發展已有大進展，甚至技術已接近美國等級。（圖擷自businessinsider.com）

2017-08-27 11:46

〔即時新聞／綜合報導〕可怕金正恩又出現了！最近北韓官媒發布最新照片，畫面上北韓領導人金正恩正在視察製造火箭引擎的工廠，專家看到後直言這是「壞消息」，因為北韓飛彈發展似乎取得大進展，已有製造更輕、使用固體燃料的核子飛彈的能力。

根據《businessinsider》報導，美國火箭工程科學家赫伯特（George Herbert）看到金正恩視察照後大嘆，「今天是個非常糟糕的一天！」他解釋，金正恩巡視導彈製造廠的照片不特別，但金正恩前方的灰色物體疑似為強化碳碳複合材質，搭載在彈頭上，能夠超耐熱和耐壓，顯示北韓的飛彈發展已有大進展，甚至技術已接近美國等級。

赫伯特表示，這種材質能大幅減輕飛彈總重，並增加彈頭酬載，並使得射程大增30%至40%。另外他也警告，北韓快要發展出固體燃料的飛彈，這能使北韓發射飛彈耗時較液體燃料減少許多，美軍要偵測北韓射彈的時間將被縮短。

赫伯特強調，雖然現階段北韓用詞仍過於樂觀，不過，照片上的物體可能是北韓要反駁外媒的報導，證明其技術已經擁有重返大氣層的能力。