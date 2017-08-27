中企賄賂取得採礦權 非洲幾內亞前部長在美洗錢被判刑

2017-08-27 11:27

〔即時新聞／綜合報導〕中國急切想從非洲大陸取得礦產和能源，據報導，一家官方背景的中國企業，涉嫌以行賄手法買通前幾內亞政府內閣部長，以取得採礦權，不過，這名部長在美國卻因涉嫌洗錢而被美國判處6年監禁，850萬美元罰款。

綜合媒體報導，這名遭到判刑的部長是馬哈茂德‧提亞姆（Mahmoud Thiam），在2009年到2010年期間擔任幾內亞礦業地質部部長，同時擁有美國國籍，於2016年12月被捕，原因就是涉嫌利用職權將採礦權放在一家中企，並從中收到數百萬美元的賄賂，他把錢藏在香港的帳戶，並移轉到美國，還在紐約花375萬美元買豪宅、孩子讀私立學校。

美國檢調並未點名行賄的是那家中企，但是，有媒體以追蹤方式報導，很可能是總部設在香港的合資「金鐘道88號集團」（88 Queensway Group），其資金來源包括中國國際基金（China International Fund），這是一家表面是私企，但背後似乎有國企及政府關聯。

2009年，幾內政亞軍政府剛屠殺150名反對派人士，隨後就跟中基公司簽署價值數十億美元的採礦和基礎設施協議；不過，相關人士中的中石化總經理的前福建省長蘇樹林、中基公司創始人、神秘商人徐京華先後於2015年被捕。