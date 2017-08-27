夭壽！500具遭IS殺害的屍體被發現...

，伊拉克軍方上週二（8/22）摩蘇爾附近發現500名遭遜尼派激進組織「伊斯蘭國」（Islamic State, IS）處決的遺骸。（Iraqi News）

2017-08-27 10:50

〔即時新聞／綜合報導〕外媒報導，伊拉克軍方上週二（8/22）摩蘇爾附近發現500名遭遜尼派激進組織「伊斯蘭國」（Islamic State, IS）處決的遺骸。

《Iraqi News》報導，伊拉克軍方發現摩蘇爾附近有兩處亂葬崗，共埋了500具的屍體，兩處墳墓內分別埋有470具和30具屍體。根據人權觀察組織（Human Rights Watch，簡稱HRW）表示，2014年6月「伊斯蘭國」的恐怖分子攻擊摩蘇爾的拜杜什（Badush）監獄，並在區隔開遜尼派囚犯後，殺害了670多名的什葉派囚犯！

2014年6月，摩蘇爾被「伊斯蘭國」占領，而後在摩蘇爾宣布建國，其成為極端組織在伊拉克境內的大本營。而後殘暴的「伊斯蘭國」處死數百名伊拉克人，理由包括逃離「伊斯蘭國」的緝捕行為，或是違反了組織的極端宗教法規。

2016年10月，伊拉克政府軍發起收複摩蘇爾的軍事行動。伊拉克軍隊在3月時奪回拜杜什（Badush）監獄的掌控權。今年7月10日伊拉克軍方將「伊斯蘭國」逐出摩蘇爾，伊拉克總理阿巴迪（Haider al-Abadi）宣布摩蘇爾全面解放。