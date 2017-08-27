「伊斯蘭國」火燒屁股！ 俄羅斯、敘利亞防空系統整合

俄羅斯在敘利亞境內的赫梅敏空軍基地（Hmeymim）提供的防禦系統，包括一座無線電工程營、一批Pantsir-S防空導彈、火砲系統與S-400型防空導彈系統。（美聯社）

2017-08-27 10:06

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯與敘利亞共同建立統一的防空系統，共同對抗阿拉伯國家的恐怖主義，而敘利亞內戰在俄羅斯的介入之下，將會有更大的軍力優勢。

綜合外媒報導，俄羅斯參謀總長兼空軍副總司令馬什切爾雅科夫（Sergey Meshcheryakov），近日參與一場國際軍事科技論壇（International Military-Technical Forum）討論有關敘利亞的問題上，發表聲明，宣布駐敘利亞的俄軍部隊與敘軍部隊的防禦系統已經完成整合！而所有在敘利亞偵測到的雷達訊息，俄國都能全部掌握。

俄羅斯在敘利亞境內的赫梅敏空軍基地（Hmeymim）提供的防禦系統，包括一座無線電工程營、一批Pantsir-S防空導彈、火砲系統與S-400型防空導彈系統。馬什切爾雅科夫指出，這套空防系統能夠以高達35公里的高度射程，摧毀400公里範圍內的目標，涵蓋的範圍極廣。

Meshcheryakov進一步表示，俄羅斯對位於敘利亞「伊斯蘭國」（「達伊沙」DAESH）恐怖分子集團的基礎設施進行空襲，其彈藥與燃料庫、武器與軍事設備修理廠受到嚴重的損害！他補充，達伊沙控制的石油基礎設施遭俄羅斯的戰鬥機破壞，這已經造成他們「實質的」經濟損失。

自2015年以來，俄羅斯根據敘利亞政府的要求，對敘利亞的恐怖主義陣地進行空襲。在俄羅斯空軍的支持下，敘利亞地面部隊（Syrian ground forces）已經多次成功「輕取」恐怖分子。