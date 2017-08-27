收「袁大頭」變「冤大頭」？傳價格縮水千倍

袁世凱時期錢幣，號稱袁大頭，一度是收藏界最愛藏品，如今價格暴跌。（圖擷取自網路）

2017-08-27 09:04

〔即時新聞／綜合報導〕中國收藏品市場急劇變動，曾經飆漲、一夜暴富的收藏熱，如今，價格泡沫化，接近崩盤，據報導，包括核桃、袁大頭、菩提籽、沉香、南紅瑪瑙等格都呈跳水式降溫，快速縮水。

《騰訊網》報導，過去曾經動輒上萬的核桃，現在只要百來元就能玩的開心，曾經是錢幣收藏界最紅的「袁大頭」，曾經炒到一枚數百萬元，換算台幣，等於炒高到千萬台幣，但是，最近的價格已經剩下十幾塊人民幣（不到百元台幣），縮水千倍。

袁大頭版本很多，「3年、9年和10年的普通袁大頭就是500元（人民幣）左右。8年的因為發行量少，價格會略高，在700元、800元左右」；但「沒有使用和磨損的原光幣3年、9年和10年袁大頭價格可以達到1000元（人民幣）」。

不止袁大頭及核桃，菩提籽、沉香等也都有跳水價，如袁大頭一枚炒到數百萬人民幣約上千萬台幣，如今也只不到幾百元人民幣（約台幣不到千元）。

還有跟佛宗做連結的「沈香」、「菩提籽」等，價格也從天上跌到地面，從幾百元到幾千元都有；市面上「沈香」幾乎全是假貨，大部分是越南硬木和雜木製成，真正的真品及極品在市面上幾乎絕跡；而曾叫價到數萬元的十瓣的金剛菩提，現在縮水到幾千元。