中國海航神秘大股東 《紐時》找出新證據

中國海航集團。（彭博）

2017-08-27 07:24

〔即時新聞／綜合報導〕中國海航集團大股東究竟有誰？或是誰才是幕後的控股者？一直是國際政商界好奇的議題，《約紐時報》再爆出新的疑點，指海航集團與美國太平洋美洲公司（Pacific American Corporation）有著親密的關係，而這牽扯到海航董事會主席陳峰的兒子陳曉峰（Daniel Chen）和弟弟陳國慶，但這一部分，海航並沒有向中國證管單位提出重訊說明，有違法之虞。

海航是中國海外併購最積極的企業之，但其股權結構也引發歐美監管單位的疑慮而進行審查。《約紐時報》在這追蹤報導中指出，過去海航曾否認跟太平洋美洲公司股權之間的關係，但是，根據公司的文件打臉了這項否認。

據報導，太平洋美洲公司總部設在美國紐約，是一家航空設備公司，從未曝光的內部文件顯示，太平洋美洲曾由陳曉峰和陳國慶經營和控股，其中，陳國慶在1990年先在北京和海南成立一系列公司，之後，再利用香港和開曼群島設立境外公司，這家公司被發現對海航最初成立時的控股起了作用。

而太平洋美洲公司，原本只做海南航空的獨家海外採購代理，收取代理費，後來才發展成龐大涉及機場、酒店、航運和物流服務的企業集團，從資料也顯示，這家公司跟海航一起一家中國租賃公司，以及把歐洲一家連鎖酒店賣給海航集團。

陳國慶在1997年就在紐約設立辦事處，且購買川普的高價房產，光是這幾年就被查到約花5000萬美元大買美國紐約豪宅，還加入紐約一些藝術文化組織，包括林肯表演藝術中心和亞洲協會，最近更加入布朗大學的董事會。