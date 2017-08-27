時間旅行？ 80年前壁畫驚見智慧型手機！

《品欽先生與定居斯普林菲爾德》（Mr. Pynchon and the Settling of Springfield）的壁畫。（圖擷取自太陽報）

2017-08-27 07:18

〔即時新聞／綜合報導〕智慧型手機是最近10年才普及的科技產品，但是最近有美國專家發現，在麻州一幅1937年所繪製的壁畫，上面竟然出現一名美洲原住民疑似手上拿著智慧型手機，就像現代「低頭族」一樣，被人戲稱這是「時間旅行」的證明。

綜合媒體報導，這幅名為《品欽先生與定居斯普林菲爾德》（Mr. Pynchon and the Settling of Springfield）的壁畫，是義大利藝術家羅馬諾（Umberto Romano）1937年的作品，主要描繪17世紀英國殖民官兼皮草商人品欽（William Pynchon），被一群美洲原住民包圍的畫面。而畫中一名頭頂羽毛、下半身圍著白布的原住民，手中拿著黑色長方形物體，像是現代人在看智慧型手機一般。

美國賓州大學教授布魯凱克（Margaret Bruchac）表示，「真是像得可怕！不論是拿的動作和凝視的表情，確實就像是在看智慧型手機。不過，布魯凱克推測這可能是一塊鐵片，另外也有歷史學家認為那是一面鏡子。