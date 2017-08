時間旅行？ 80年前壁畫驚見智慧型手機！

《品欽先生與定居斯普林菲爾德》(Mr. Pynchon and the Settling of Springfield)的壁畫。(圖擷取自太陽報)

2017-08-27 07:18

〔即時新聞/綜合報導〕智慧型手機是最近10年才普及的科技產品,但是最近有美國專家發現,在麻州一幅1937年所繪製的壁畫,上面竟然出現一名美洲原住民疑似手上拿著智慧型手機,就像現代「低頭族」一樣,被人戲稱這是「時間旅行」的證明。

綜合媒體報導,這幅名為《品欽先生與定居斯普林菲爾德》(Mr. Pynchon and the Settling of Springfield)的壁畫,是義大利藝術家羅馬諾(Umberto Romano)1937年的作品,主要描繪17世紀英國殖民官兼皮草商人品欽(William Pynchon),被一群美洲原住民包圍的畫面。而畫中一名頭頂羽毛、下半身圍著白布的原住民,手中拿著黑色長方形物體,像是現代人在看智慧型手機一般。

美國賓州大學教授布魯凱克(Margaret Bruchac)表示,「真是像得可怕!不論是拿的動作和凝視的表情,確實就像是在看智慧型手機。不過,布魯凱克推測這可能是一塊鐵片,另外也有歷史學家認為那是一面鏡子。