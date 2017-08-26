領袖被判性侵 印度信徒暴動持續 逾30死200傷

印度街道隨處可見對汽、機車縱火情形。（美聯社）

2017-08-26 21:45

〔即時新聞／綜合報導〕印度宗教「真業之家」（Dera Sacha Sauda）教主辛赫（Ram Rahim Singh）因性侵兩名女信徒被判刑，檢方今（26）日依性侵罪將辛赫羈押，預計在28日判刑，刑期估計至少7年。辛赫因性侵罪遭羈押的消息一出，引來上萬民信徒的不滿，信徒在各地發起暴動，並與印度警方發生衝突，造成超過30人死亡、超過200人受傷，數千人遭拘留。

「真業之家」成立於1948年，強調非營利社福精神，全世界約有6千萬名信徒。教主辛赫自稱「神人」，給予自己各種不同的身分，甚至自己在印度拍了屬於自己的電影《神戰士．獅王之心》。辛赫早在2002年就傳出性醜聞，消息卻屢次遭到壓下，官方在2007年起訴辛赫，卻到今年才將他定罪。

綜合外媒報導，辛赫的信徒昨天在印度北方的哈雅納省（Hayana）與旁遮普省（Punjab）發起抗議、滋事作亂，憤怒的信徒甚至攻擊電視台廂型車、並對數輛汽車縱火、與警方和維安人員暴發衝突。印度政府決定調派軍隊前往暴發衝突的區域，執行鎮暴任務。

哈雅納省警察首長桑德胡（B.S. Sandhu）表示，昨日下午省內的警民衝突至少造成30人死亡、200人受傷，受傷人員也包含約50名的警員和維安人員。桑德胡接著指出，死亡或受傷人數可能會繼續攀升，許多傷者可能涉及暴力或衝突事件，怕遭到警方逮捕而未就醫。

潘奇庫拉市（Panchkula）警方表示，在辛赫被宣判結果前，就有多達20萬名信徒聚集在法院外，手持棍棒與鐵管，在宣判結果出爐後，立即發生暴動事件。軍方也在暴動發生後趕來支援，被迫開火射殺多名暴動者。

印度總理莫迪（Narendra Modi）表示，這些這些流血衝突實在令人痛心，莫迪也強力譴責這些暴力與滋事的信徒，希望大家都能保持和平與冷靜。

此外，印度首都轄區德里（Delhi）獲報至少7起縱火案，並進入高度警戒狀態，全面禁止集會遊行，另有6個城市實施宵禁，企圖壓抑信徒失控的舉動。