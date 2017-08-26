備戰2020？ 美國2州長跨黨結盟問鼎白宮

2017-08-26 19:32

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國有線電視新聞網（CNN）25日引述消息人士的話報導說，共和黨籍的俄亥俄州長凱希克（John Kasich）與民主黨籍的科羅拉多州長希肯魯柏（John Hickenlooper），考慮在2020年聯手問鼎白宮。

根據了解，由於凱希克是共和黨人，希肯魯柏為民主黨人，2位州長屆時將以獨立人士身分投身總統大選，其中凱希克為總統候選人，希肯魯柏為副總統候選人。

匿名消息人士表示，雙方確實曾聊過跨黨聯手問鼎白宮，但未達編制化或擘畫階段...此舉是為了讓美國知道，即便彼此難以苟同，但仍能攜手解決問題；這種情況在商場與家庭都不罕見，為何不能發生在華府？

凱希克與希肯魯柏之間本就有罕見的跨黨合作關係，目前在健保與移民等重大政策議題上合作。

凱希克曾於2016年投身共和黨總統候選人黨內初選，表現並不算太優異，僅拿下老家俄亥俄州一州，但卻是數十名共和黨黨內初選參選者中，唯一獲得紐約時報背書的候選人。

凱希克在共和黨黨內初選後期、川普幾乎篤定能獲得共和黨提名以及其他參選者陸續退出後，仍打死不退，一直撐到最後只剩他與川普單挑才退選。外傳川普曾考慮延攬凱希克為副總統候選人，但遭凱希克拒絕。