變性人選美大賽 泰國「Angelababy」摘后冠 !

2017泰國蒂芬妮小姐大賽由Yoshi Rinrada摘下后冠。（圖擷取自Yoshi Rinrada個人instagram）

2017-08-26 20:29

〔即時新聞／綜合報導〕隨著社會風氣改變，大眾對於第三性（變性人）的接受度也越來越高，而泰國政府為了讓變性人對自己更有自信，每年都會舉辦變性人選美大賽「蒂芬妮小姐大賽」（Miss Tiffany's Universe），泰國新人演員Yoshi Rinrada今年從眾多佳麗中脫穎而出，摘下后冠。

今年泰國在芭達雅（Pattaya）舉辦第20屆變性人選美大賽。泰國「Angelababy」Yoshi Rinrada，擁有美麗的臉龐與性感身材的她，早在選美比賽初選前就成為媒體關注的嬌點，還被稱讚比真的女人還要美。在25日的決賽如預期的拿下2017年選美皇后，同時也是新人演員的她，這次奪后，無疑也為她的演藝生涯加分許多。

泰國為了讓變性人能有更多發展道路，宣導每個性別都有值得尊重的地方，自1998年開始每年都會定期舉辦選美大賽，只要是泰國的公民，不管什麼職業都能來參加，而大賽前3名獎金豐厚，還能代表泰國躍上國際舞台參加選美。

Yoshi Rinrada身材火辣，受媒體關注。（圖擷取自Yoshi Rinrada個人instagram）

蒂芬妮小姐大賽前三名。（圖擷取自蒂芬妮小姐大賽官方instagram）

Yoshi Rinrada有泰國「Angelababy」之稱。（圖擷取自Yoshi Rinrada個人instagram）

Yoshi Rinrada擁有令人稱羨的好身材。（圖擷取自Yoshi Rinrada個人instagram）

（圖擷取自Yoshi Rinrada個人instagram）

（圖擷取自Yoshi Rinrada個人instagram）