台印合作！印度首富狂推免費4G手機 鴻海製造的

印度首富穆克什推出免費4G上網加上免費4G手機的壯舉，企圖改變全印度的通訊生態，其中供應「Jio Phone」的廠商正是台灣的鴻海集團。（路透）

2017-08-26 19:38

〔即時新聞／綜合報導〕印度首富穆克什推出免費4G上網加上免費4G手機的壯舉，企圖改變全印度的通訊生態。有印度媒體指出，與穆克什合作供應4G手機的廠商不是來自印度、中國，而是台灣的鴻海集團，也成為台印合作的最佳案例。

綜合媒體報導，穆克什旗下的通信公司「Reliance Jio」接連推出免費4G上網、免費4G手機的方案，前天（24日）開放預約登記，預計每週供應10萬台「Jio Phone」給印度各地的電信零售商。特別的是，「Jio Phone」的供應商正式來自台灣的鴻海集團，鴻海也因此有望超越三星，成為印度最大的手機製造商。

印度媒體提到，這項台印合作企業計畫，將讓「Jio Phone」走進印度半數以上的家庭，「印度人很快就會了解到，中國和台灣，一個與印度長期為敵、粗暴無禮；另一個則是值得信賴、堅若磐石的朋友。」

台灣駐印代表田中光也提到，「台印企業的合作就像在牛奶裡加糖，會讓一切變得更甜美。」他表示很高興看到台灣和印度間ICT產業加強合作，這是台印關係的新發展，