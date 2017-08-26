英50歲熟女性慾強 專吃「好取悅」的年輕鮮肉

2017-08-26 23:10

〔即時新聞／綜合報導〕英國一名50歲熟女投書英國《衛報》披露自己的性經驗，4年前與前夫的婚姻開始變得只剩下責任，甚至不期待性關係所帶來的高潮，她認為50歲的自己比以前的性欲更為強烈，於是她決定開始向外發展。

女子說，在與前夫離婚不久後，透過工作遇到了一個比她年輕的男性。她表示，34歲的他「帶我到從沒想過的境界」，甚至還曾有一次特別強烈的高潮，令她整個人昏了過去。

她表示，這段關係並沒有持續太久，但經過幾個月的相處過後，這名年輕男子令她對性生活重拾了信心，「原來我不須擔心我的年紀」。她也從這次的經驗裡感覺到，年輕的男性通常喜歡尋求比自己年長的女性來從事簡單的性行為，她表示，「因為比起年輕或同齡女子，這種性關係很簡單，不拖泥帶水」。

她說，這名年輕男子令她能將「性」與「愛」分別開來。之後她陸續與20多歲以及30多歲的男性上床，為她帶來奇妙的經歷，有些甚至比她最小的兒子年紀還小。她甚至也開始參加了性愛派對，發現自己也喜歡與女性做愛。她表示，這些性愛派對通常辦在隱密的地方，平均年齡約35歲，但根本也沒人會在乎你的年紀。雖然她以高標準來選擇對象，但她發現這些年輕人很容易取悅並且樂意接受。她也表示，直到找到與她年齡相仿的人，不然她不會拒絕下一個遇到的人。

原文請見：My life in sex: ‘I have found that young men are very willing to please’