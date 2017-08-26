給人第一印象總是差？ 荷蘭研究指出原因是...

2017-08-26 18:15

〔即時新聞／綜合報導〕每個人都希望給人良好的第一印象，但事與願違時到底是哪裡出了問題呢？近期一份荷蘭的研究指出，給人壞印象的原因並不是因為無意識中做了什麼，也不是性格等自我控制上的問題，而是心裡雖然想展示自己，卻採取了適得其反的「自我行銷」！

英國心理學會（BPS）的研究文摘中指出了四個巨大的致命傷。第一個就是「抱怨式的炫耀」，這不論在現實生活中或社群網路中都會常常看到，有些人用謙虛的語氣來抱怨自己很忙、很累又沒時間，或是類似「出國玩跑來跑去真的好累喔」的這種話，背後用意反而是在展示自己的重要性，想讓人看到自己充實又充滿魅力的生活方式，這種反差會給人不誠實且虛偽的印象。

第二是「愛比較」，比起老王賣瓜地自誇很厲害，「我比誰還厲害」這種話反而會給別人壞印象。因為這種比較帶有「敵意」，即使聽者知道被比較的對象不是自己，潛意識中仍會有被連帶否定的感受。

另外還有「偽善的批評」，簡單而言就是刮別人鬍子前自己要先照鏡子，因為貿然出口的批評也會讓自己受到審視，如同政客的口水戰總是五十步笑百步般，一旦自己的問題也被揭穿，就得負起相當大的風險。

最後一個則是說客套話時要小心，當想誇別人卻又不想誇過頭，有些人會說出聽起來「帶有酸味的誇獎」，例如對下屬說「以實習生而言你算做得不錯」，說者即使是打算拐彎抹角的誇獎，聽著也會有被侮辱的感覺。事實上說出這種話的人，心裡也有無意識在幫自己跟他人「排階級」的意味。

四種行為乍看荒謬卻常見於生活中，但由於與外表以及性格無關，研究團隊指出，只要改掉這些說話方式就能立刻挽救「壞人緣」。