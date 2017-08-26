女友輕生後夜夜糾纏 他瀕臨崩潰竟挖墳欲焚屍

時年17歲的前女友（左）自殺後，一名俄羅斯男子夜夜受惡夢所苦，最終聽信女巫之言要挖棺焚屍。（合成照，擷取自《太陽報》）

2017-08-26 16:39

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯一名男子哥洛文（Vincent Golovin）在5年前與女友居璃娃（Olga Gileva）分手，為情所苦的她選擇上吊自盡。不料，從那天起，哥洛文每晚都受噩夢所苦，不斷夢到前女友身影的他最終找上女巫，聽從其指示要將居璃娃的墳墓挖開，並焚燒她的屍體。

根據英媒《太陽報》報導，現年30歲的哥洛文5年前與時年17歲的居璃娃分手，後者隨即自殺身亡，受此打擊，他開始過著噩夢連連、夜不安寢的日子。在身心即將崩潰之際，哥洛文找上女巫求助，後者知悉情況後指點他，惟有開棺焚屍才能終結噩夢。

報導稱，哥洛文找上一名23歲、身分不明的同夥，在其協助下，前往埋葬前女友的墓園破墳挖棺。幸好，就在他們藏身於挖空的墓穴中休息時，一名路人目睹了他們怪異的行徑並報警，警方獲報後便趕往現場，將哥洛文帶回警局詢問。

警方表示，哥洛文的行為已觸法，若判決有罪將面臨5年監禁，至於棺木則受有火焚燒的痕跡，幸未被徹底燒毀。

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