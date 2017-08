聖戰開打？IS對梵蒂岡宣戰 嗆教宗：我們將到達羅馬

IS向教廷與教宗宣戰,表示將會到達羅馬。(圖取自express)

2017-08-26 14:19

〔即時新聞/綜合報導〕伊斯蘭國(IS)這次是公然在上帝的眼皮下示威了,IS在網路上PO出一段影片,聖戰士破壞天主教堂內的聖物,如砸毀鏡子、推倒被釘在十字架上的耶穌、踩踏聖母瑪莉亞像,甚至撕毀教宗方濟各(Franciscus)的照片,並直接對教廷對嗆:「我們將到達羅馬。」

據《義大利廣播電視公司(RAI)》於25日指出,恐怖組織IS於自己的媒體《哈耶特媒體中心(Al Hayat Media Center)》公布了一段約6分鐘的影片,IS在教堂中破壞聖物、焚燒教堂,撕毀教宗方濟各的照片,並用英文直接向教廷以及教宗宣戰:「我們將到達羅馬(We will be in Rome)。」

而影片公開的確切時間則不明,根據最大義媒《全國報業聯合社(ANSA)》指出,這段影片可能是在菲律賓的民答那峨島所拍攝,而民答那峨島在今年5月被親IS的伊斯蘭激進份子所佔據。

而在所有軍隊中歷史最悠久、負責保衛教廷的雇傭兵組織「瑞士近衛隊(Pontifical Swiss Guard)」的指揮官克里斯多夫.格拉夫(Christoph Graf)表示,教宗的安全部隊已經準備好面臨任何極端主義行為,「也許羅馬遭到攻擊只是時間上的問題,但我們準備好了。」