聖戰開打？IS對梵蒂岡宣戰 嗆教宗：我們將到達羅馬

IS向教廷與教宗宣戰，表示將會到達羅馬。（圖取自express）

2017-08-26 14:19

〔即時新聞／綜合報導〕伊斯蘭國（IS）這次是公然在上帝的眼皮下示威了，IS在網路上PO出一段影片，聖戰士破壞天主教堂內的聖物，如砸毀鏡子、推倒被釘在十字架上的耶穌、踩踏聖母瑪莉亞像，甚至撕毀教宗方濟各（Franciscus）的照片，並直接對教廷對嗆：「我們將到達羅馬。」

據《義大利廣播電視公司（RAI）》於25日指出，恐怖組織IS於自己的媒體《哈耶特媒體中心（Al Hayat Media Center）》公布了一段約6分鐘的影片，IS在教堂中破壞聖物、焚燒教堂，撕毀教宗方濟各的照片，並用英文直接向教廷以及教宗宣戰：「我們將到達羅馬（We will be in Rome）。」

而影片公開的確切時間則不明，根據最大義媒《全國報業聯合社（ANSA）》指出，這段影片可能是在菲律賓的民答那峨島所拍攝，而民答那峨島在今年5月被親IS的伊斯蘭激進份子所佔據。

而在所有軍隊中歷史最悠久、負責保衛教廷的雇傭兵組織「瑞士近衛隊（Pontifical Swiss Guard）」的指揮官克里斯多夫．格拉夫（Christoph Graf）表示，教宗的安全部隊已經準備好面臨任何極端主義行為，「也許羅馬遭到攻擊只是時間上的問題，但我們準備好了。」