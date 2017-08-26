中國強拆最大藏傳佛學院 派駐官員意圖打造中共黨校

世界最大佛學院、中國四川甘孜藏族自治州色達縣的喇榮五明佛學院，遭北京當局強拆僧舍後，如今又有多位中共官員擔任學校要職。（圖擷自《西藏之聲》）

2017-08-26 13:26

〔即時新聞／綜合報導〕中國四川甘孜藏族自治州色達縣的喇榮五明佛學院，去年7月遭北京當局強拆僧舍又驅逐數千名僧人，如今又派遣多位官員擔任學校要職，讓這間世界最大的佛學院一瞬間淪為中共黨校。

據《西藏之聲》報導，消息人士指出，中國還計劃將學院分成佛學院與寺院兩個部分，並且限制學員人數，不少藏人對此痛批中國根本是要將佛寺變成黨校。知情藏人透露，中共任命黨員管理佛學院後，讓許多人擔憂未來佛學院的所有權力，恐落入中共之手，學生和院方將從根本上失去自由。

在《人民網》刊載的人事命令顯示，甘孜州現任公安局黨委委員、副局長扎巴，將出任佛學院黨委書記、院長；色達縣委副書記四郎曲批，將單任佛學院喇榮寺管理委員會黨組書記、主任；甘孜州九龍縣委統戰部副部長鄧珠扎西，將任職佛學院黨委副書記、副院長。還有羅康斌、代傑·扎西澤仁、使朗擁忠擔任要職，以上全都是中共黨員。

對此藏人女作家唯色感嘆，「五明佛學院終於被黨接管了。」流亡藏人作家茨仁夏沉痛指出，「世界最大的佛學院變成一座黨校。」

中國流亡作家袁紅冰曾在《人類大劫難》一書中表示，「當代中國的官辦宗教則是最無恥的謊言之一。」他批評中共是以鐵血手段對自由信仰的宗教摧殘，再建立出御用的宗教組織。亞太政治哲學文化出版社針對此事強調，台灣有不少寺廟，打著「宗教歸宗教、政治歸政治」的口號進行兩岸交流，但當中卻有可能已淪為中國的無聲武器。