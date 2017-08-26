兄妹慘流亡！ 泰前總理盈拉潛逃杜拜投奔塔克辛

被控瀆職的泰國前總理盈拉（圖）傳出已逃亡至杜拜，與兄長、前總理塔克辛會合。（歐新社）

2017-08-26 13:28

〔即時新聞／綜合報導〕泰國前總理盈拉（Yingluck Shinawatra）因稻米補貼政策被控瀆職，昨傳出盈拉已在23日、宣判前2天從泰國逃到杜拜，將和其同樣流亡杜拜的胞兄塔克辛（Thaksin Shinawatra）會合，據稱盈拉現已「安安穩穩」待在杜拜。

綜合外媒報導，盈拉原定昨天出庭聆聽宣判，不過卻傳出他早已逃到杜拜，這項消息由盈拉所屬的泰黨（Pheu Thai）高層透露，目前泰國法院已對盈拉發出逮捕令。

報導指出，泰國高級警官斯里瓦拉（Sriwara Rangsibhramakul）表示，因為目前沒有盈拉出境的官方紀錄，研判他可能從陸路方式逃亡，不過警方並未透露太多細節。另外也有泰黨消息人士指出，盈拉的潛逃路徑是先前往柬埔寨，再轉往新加坡，隨後才飛往杜拜，並強調盈拉目前已安全抵達。

塔克辛、盈拉兄妹雙雙流亡

盈拉與其胞兄塔克辛都已流亡海外，塔克辛擔任泰國總理時也被控貪污，在2006年遭軍方罷黜，盈拉則在2014年垮台，塔克辛流亡後住在杜拜和倫敦，以躲避貪腐罪名。盈拉被控稻米補貼瀆職案，是塔克辛家族過去10年來，面臨諸多政治、司法挑戰中最新的一起。

然而，朱拉隆功大學（Chulalongkorn University）政治專家蒂提南（Thitinan Pongsudhirak）認為，盈拉目前失聯引發泰國局勢不安的風險低，因為軍政府一直在打壓異議份子，但盈拉支持者分散泰國各地，動員較不容易。