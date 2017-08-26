時速3540公里的極速快感 地表最快飛機長這樣....

在20世紀末除役的SR-71偵察機，綽號「黑鳥」，是美國空軍使用的噴氣式遠程高空高速戰略偵察機。（中國新聞網）

2017-08-26 15:08

〔即時新聞／綜合報導〕美國太空總署（NASA）近日發布了有關SR-71偵察機的飛行鏡頭，儘管SR-71偵察機已經退役，但眾人仍可透過畫面，體驗世界第一快的極速感！而其厚實的基礎設備，也成為研發中的SR-72重要仿效對象，一旦公開發表後，SR-72可望青出於藍，取代SR-71成為日後的「世界第一快」。

綜合外媒報導，綽號「黑鳥」的SR-71偵察機，是美國空軍使用的噴氣式遠程高空高速戰略偵察機，由美國洛克希德·馬丁（Lockheed Martin）研製生產，航行速度可以達到每小時2200英里的速度（約時速3540公里），以超過3馬赫的速度馳騁天際。

由鈦和金所製成的SR-71，重量輕卻堅固，飛機許多部位的耐熱溫度可以達到華氏900度（約攝氏482度），而座艙蓋的特殊耐熱玻璃，更可承受華氏340度（約攝氏171度）的高溫！SR-71飛行的高度可達8萬5000英尺（大約2.6萬公尺），飛行的速度可達每小時3540公里，比任何導彈都還要快！由於SR-71的飛行高度和速度都超出人體可承受的範圍，乘員必須穿著全密封、如太空人裝的飛行服。

SR-71是由洛克希德·馬丁（Lockheed Martin）所開發，1964年1998年期間，美國只生產32架SR-71，然而這項計畫被迫在​​1998年停止，造成「黑鳥」退役的原因之一，是因為其維修費用極高。SR-71使用特殊合金增強過的輪胎，每20次降落後就必須更換，每月所需的費用高達3900萬美元（約新台幣11億7845萬元），因而被迫退役，儘管許多人認為它是「無可替代」的飛機！

《維基百科》指出，2007年時，外國媒體透露洛克希德·馬丁為美國空軍研發一種可達6馬赫的飛機，被外界視為SR-72，然而來源未經證實。直到2013年11月1日，洛克希德·馬丁的臭鼬工廠（Skunk Works）在其出版的周刊中，正式證實SR-72的存在，自此SR-72受到眾人的矚目。現今，關於SR-72的相關細節仍然透露很少，但可以確定SR-72將繼承SR-71的特點，並且有著優於SR-71的能力，最重要的一點是「SR-72將採用無人駕駛的設計」。

外媒指出SR-72偵察機有能力以每小時超過3000英里的速度（約時速4828公里）航行。