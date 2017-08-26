沒失勢？中共前高官告別式 傳王岐山現身露臉

王岐山多日未露面被認為已經失勢，不過最近傳出他出席中共前高官的告別式，使其動向再度受到關注。（路透）

2017-08-26 12:50

〔即時新聞／綜合報導〕中共中紀委書記王岐山動向成迷，許多人認為他已失勢，不過他時隔多日後，24日在中共前高官、中央候補委員安志文的告別式上現身，被指有闢謠意味。

王岐山日前被報導指無法在19大留任中央政治局常委，且本月13日中國工程院院士朱英國的告別式上，也獨缺王岐山的花圈，引發各界揣測王岐山是否已經失勢。

被認為與中國國家主席習近平、王岐山關係密切的中國《財新網》報導，24日上午9點，安志文的告別式上出席者包括王岐山、中國人大委員長張德江、全國政協主席俞正聲等人，靈堂還包括習近平、李克強、胡錦濤和溫家寶等現任和前任中共領導人的花圈。

外界認為王岐山這次公開露面有明顯闢謠目的，另外也有中媒報導指出，王岐山從2016年4月以來，許多中共高官過世都未在致哀之列，該篇報導也有為王岐山澄清之意。

報導也提及江澤民動向，習近平陣營主導下，中共「去江化」仍在持續。在2015年大閱兵後，江澤民就沒有在中共官媒現身，甚至送花圈名單也多數沒有江澤民，此次江澤民也沒有送花圈致哀。