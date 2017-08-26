發射失敗有苦衷？日媒：北韓要逞強又怕刺激美國

日媒認為，金正恩既要耀武揚威，又得避免刺激美國。（法新社）

2017-08-26 12:20

〔即時新聞／綜合報導〕北韓今（26）日清晨6點20分（台灣時間）左右從江原道旗對嶺一帶，朝日本海發射3枚短程飛彈，飛行距離約250公里，但3枚飛彈都宣告失敗收場。日本媒體認為，北韓這次發射飛彈的結果看似尷尬，背後卻有其苦衷，因為必須在「先軍節」期間展示國力，同時又擔心過度刺激美國。

據《產經新聞》報導，美國與南韓自21日至31日舉行聯合軍演「乙支自由衛士（UFG）」，有強烈警告北韓的意味。而25日是北韓相當重要的「先軍節」，用以紀念北韓第二代領導人金日成將軍事列為優先工作，也是炫耀國力的重要日子。在去年的UFG軍演進行時，北韓就在先軍節的前一天發射了「潛射彈道飛彈（SLBM）」。而今年發射的飛彈的飛行距離比去年還短，而且是朝東北部的沿岸發射，對美日韓毫無威脅。

金正恩在這個月曾威脅過要攻擊美國關島，但遭美國強烈警告，若美國領土遭到攻擊，兩國等同全面開戰，而後北韓表示攻擊計畫暫緩，但若美國繼續挑釁將會發動攻擊。報導指出，北韓發射短距離的飛彈，是因為既要避免刺激美國，又不能在理應耀武揚威的先軍節時當縮頭烏龜，才會故意發射短程飛彈並且失敗。