IS恐攻阿富汗首都清真寺 36名信徒遭行刑式處決

阿富汗首都喀布爾內的一處什葉派清真寺遭到IS恐攻，36名參拜信徒遭行刑式處決。（路透）

2017-08-26 11:19

〔即時新聞／綜合報導〕阿富汗首都在當地時間25日下午發生一起自殺炸彈攻擊，3名槍手趁機闖入清真寺挾持人質，最後被警方擊斃，據當地媒體報導，造成36名以上市民死亡，80人受傷，恐怖分子已被警方擊斃，而恐怖組織「伊斯蘭國（IS）」也坦承犯案。

綜合外媒報導，阿富汗首都喀布爾在25日下午1點左右，一棟伊斯蘭教什葉派的清真寺遭到恐怖攻擊。據阿富汗內務部指出，1名恐怖份子殺害了清真寺門口的警衛，並引爆炸彈爆炸，其餘的3名武裝份子衝進清真寺內。由於當時是星期五，清真寺內有許多正在朝拜的信徒，恐怖分子竟一個一個槍殺或持刀刺死信徒，造成至少36人以上死亡。據目擊者表示，恐怖分子身上穿著警察的制服，可能藉此降低大眾警覺心。

而這些恐怖份子已被治安部隊擊斃，事件發生後，IS透過支持恐怖份子的《阿馬克新聞社》表示此起事件是IS聖戰士所為。遭攻擊的伊斯蘭什葉派是阿富汗中的少數，約占全國的5到10%，並被多數的遜尼派視為異端，不斷地遭到攻擊。發動攻擊的IS也屬於伊斯蘭教內的遜尼派。

阿富汗接連遭到IS、反政府軍與塔利班連續攻擊，治安不斷惡化，美國總統川普於21日表示美軍撤離阿富汗反而會造成權力真空，讓阿富汗成為恐怖份子的溫床，因此決定增兵3900人前往支援。