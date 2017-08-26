無懼制裁！北韓敞開大門首創官方旅行社 自詡「比倫敦安全」

前往北韓旅遊，15天「完全沉浸在北韓文化」的旅費要價11萬8090盧布（約新台幣6萬0328元）。（路透社）

2017-08-26 11:48

〔即時新聞／綜合報導〕北韓政府近期將在俄羅斯設立首個官方認可的旅行社「NKOREAN」，其承諾讓遊客可以沉浸在國家的文化，盡情享受當地生活，甚至指稱「比晚上在倫敦行走還要安全」。

《路透》報導，朝鮮半島關係緊張，聯合國安理會在8月5日通過對北韓政府的經濟制裁，面對經濟的壓力，北韓政府拓展旅遊的商機，盼能藉由發展旅遊業來彌補其他行業的損失，因此北韓政府授權俄羅斯公司「NKOREAN」，向遊客展示這個封閉國家的生活與許多不為人知的美食、景色。

「NKOREAN」舉辦的旅遊行程，參加的方式為最多10人的大團體或幾個人的小團體。前往北韓旅行的遊客，在前必須接受檢查，而後在當地遊玩時，旁邊隨時都會有一個導遊監督，負責檢視遊客的充足行為準備，確保他們的安全。然而戰略和軍事設施是禁止攝影的，北韓也建議遊客與當地人不要有長時間的交談！

最昂貴的旅遊，15天「完全沉浸在北韓文化」的旅費要價11萬8090盧布（約新台幣6萬0328元），其中包括參觀農場、礦泉水廠、佛教寺廟，甚至在山上散步，享受國家美食。其他價格較為便宜的旅遊則包括海灘行程、航空展行程，甚至是參加啤酒節。

北韓大使館人員金成勛（Kim Sung Hoon）宣布，北韓政府會簡化俄羅斯公民申請的簽證程序，審核時間將會由最長3星期縮短到3至5日！目前還不清楚這些行程在俄羅斯人眼中能否受到歡迎。