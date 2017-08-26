加州男走私孟加拉幼虎被逮 花300美金買的恐是牢飯

2017-08-26 11:18

〔即時新聞／綜合報導〕美墨邊境向來是走私移民的活耀地帶，查獲非法移民或是走私毒品已不足為奇，但邊境海關近日循例進行入境檢查時，竟在1名18歲加州公民瓦倫西亞（Luis Eudoro Valencia）的車上，發現1隻孟加拉幼虎！

綜合媒體報導，到墨西哥邊境城市提華納（Tijuana）遊玩的瓦倫西亞，看到有人牽著1頭成虎在街上行走，便以300美元（約9000台幣）的價格，買下一頭孟加拉幼虎，24日入境加州時，被海關人員發現他的車內藏有幼虎。

企圖走私孟加拉幼虎的瓦倫西亞，遭查獲時竟向海關人員辯稱，「這只是一隻貓」。瓦倫西亞因走私外來動物遭拘捕，他在繳納1萬美元（約30萬台幣）保釋金後獲釋，將於在9月5日出庭，一旦判定有罪，將面對最高可判20年的刑期；而走私的幼虎已被送至聖地亞哥動物園照顧。

墨西哥屢傳飼養孟加拉虎事件，今年1月墨西哥當局接獲民眾報案，有1名男子在提華納以狗鍊牽著老虎散步。官員說，4個月大的老虎一直生活在飼主家中；4月份時又傳出1隻9個月大的孟加拉虎，從3樓陽台墜落。

孟加拉虎原產於印度，孟加拉、尼泊爾、不丹、中國和緬甸也有一些孟加拉虎，據世界野生動物基金會稱，目前全世界約僅剩2500隻野生孟加拉虎。