日本網路大規模癱瘓 專家懷疑Google公司出錯

日本發生大規模網絡故障情況，問題始於25日中午12:22左右，持續約23分鐘，眾多企業受到影響！（共同社）

2017-08-26 09:54

〔即時新聞／綜合報導〕日本全國各地25日下午發生大規模網絡故障，系統遭破壞的電信業者包括NTT電信公司和KDDI電信公司，其東京、大阪、名古屋，以及北海道函館等地，眾多業務受到影響，銀行則無法正常辦理業務，連東日本鐵路公司（JR East）也不例外，Twitter、Youtube、樂天、Amazon與PSN等網路服務平台，也逃不過這次網路故障所襲擊的風波。

綜合外媒報導，這個大規模網絡故障問題始於25日中午12:22左右，持續約23分鐘。營運OCN互聯網服務的NTT電信公司表示，網路數據通道由於「某些問題」一度變得不穩定，因而造成故障，但網路不穩定有可能是從國外影響到日本國內，有專家認為，可能是網絡供應商「Google」出錯，而Google在日本的分公司也已著手調查。同時，日本總務省已經要求NTT電信公司及KDDI電信公司匯報故障的原因及影響。究竟是哪個公司系統出問題，此外是「人為疏失」或「軟體故障」，這些都還有待調查。

網路故障的問題間接影響了股票的市場，網絡安全公司的股票，在互聯網服務遭到破壞之後，很快就上漲。