共和黨全國委員會 挺川普對台軍售

2017-08-26 05:00

〔中央社〕美國共和黨全國委員會夏季會議今天通過友台決議案，決議案指出，台灣的蓬勃發展，已成為亞洲的民主燈塔，共和黨全國委員會完全支持總統川普對台軍售。

共和黨全國委員會今年的夏季會議（RNC summer meeting）23日至26日於田納西州首府納希維爾市（Nashville）召開，今天下午通過12項決議案，其中有一項包括友台決議案名為「支持總統川普對台軍售」，寫明「台灣關係法」與「六項保證」是美台關係的基石，更肯定台灣的民主發展與成就。

共和黨全國代表大會去年在美國總統大選期間通過的黨綱也有相似內容，包括美國將繼續依據「台灣關係法」維持與台灣的關係；當時還確認了前總統雷根1982 年提出的對台灣「六項保證」。

共和黨全國委員會俄勒岡州全國委員俞懷松（Solomon Yue）出席會議，他也是海外共和黨人協會（Republicans Overseas）副主席，根據他提供給中央社的資料，這次通過的決議再度提到去年黨代表大會通過的黨綱內容，還特別點出「六項保證」的第一項「美國不會制訂終止對台軍售的日期」及第三項「美國不會在決定對台軍售前、與中國諮商」。

決議文還指出，台灣的蓬勃發展，已成為充滿活力的亞洲民主燈塔，也是美國的主要貿易夥伴；台灣成功走向民主，也讓中華人民共和國不該以「民主不適合中華文化」為藉口，否認中國人民享有人權、言論自由與自由選舉，這是錯誤想法。

決議文最後指出，根據台灣關係法，提供台灣防禦性武器是美國的政策，以讓台灣維持能力，抵禦任何武力及其他形式的脅迫、危害台灣人民的安全、社會或經濟體系，共和黨全國委員會完全支持川普對台軍售，以讓台灣抵禦外來威脅。中華民國駐美代表處對此表示歡迎與感謝。