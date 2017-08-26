美國務院太親中　前白宮官員示警

2017-08-26 00:22

〔中央社〕前白宮官員瑞特納表示，美國總統川普政府主政下的國務院須停止「危險傾中」，允許北京霸凌台灣、包括巴拿馬與台灣斷交時刻意不批中，讓人關切美國對區域承諾的可信度。

瑞特納（Ely Ratner）是前副總統拜登的副國安顧問，他目前擔任外交關係協會（CFR）資深研究員，過去也曾任職於國務院中國與蒙古事務科。

他24日於「外交政策」（Foreign Policy）雜誌撰文，細數川普上任後、國務院與北京交手的表現是「危險傾中」，包括為北京霸凌台灣、壓制香港和控制南海的行為「開綠燈」，都必須停止。

瑞特納以巴拿馬與台灣斷交為例指出，國務院發言人諾爾特（Heather Nauert）當時無意義的外交語言刻意不批評中國，沒聲援台灣，沒有呼籲中國大陸停止造成不穩定的行為，反引導「譴責台灣」的觀點。

諾爾特當時在鏡頭前指出，美國敦促所有相關方，以富有成果的對話，避免緊張情勢升高及破壞穩定的行為；美國在兩岸關係的穩定上有深遠利益，美國相信，透過對話，造就兩岸近幾年來的和平與穩定。隨後，國務院東亞暨太平洋事務局發言人崔葛瑞斯（Grace Choi ）才以書面補充表示，「美國持續反對兩岸任何一方片面改變台海現狀的舉動」。

另外，包括國務卿提勒森首次訪中，採用中國描述「美中關係」的詞彙，就算那是新手上路的「菜鳥錯誤」，但在處理北韓問題及貿易議題上，國務院這個夏天一直「令人費解的」尊重中國。

他還提到，包括國務院6月初公布「香港重要發展評估」報告，對北京的用詞顯得膽怯、無意說實話；在南海問題上，美中外交與安全對話後提勒森僅行禮如儀的談話，國務院為了穩定積極的美中關係，忽略美國利益。

瑞特納說，國務院的做法，已讓區域嚴重關切美國對亞洲承諾的可信度及是反制強勢中國的意願。

他說，這似乎是一批沒有中國經驗的資深官員和川普的「交易主義」主導造成，另外還包括白宮資深顧問、川普的女婿庫許納和中國駐美大使崔天凱的關係。

為扭轉這一趨勢，他認為，制定外交政策須其他相關方介入；國務院對待中國的方式不代表白宮國安會、國防部等部會的觀點，而白宮國安顧問麥馬斯特、國防部長馬提斯的角色就更重要。

此外，他還說，司法部也應調查川普政府官員和中國大陸是否有私下商業交易、諮詢關係和秘密管道。

文章最後說，從北韓到貿易，美國多個議題接連向中國低頭，只會讓北京加深川普政府可收買的印象，而非堅定、有原則地維護美國利益 ；缺少亞洲經驗的美國總統和內閣團隊，將讓中國一再取勝。