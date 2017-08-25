現代文字獄！參與劉曉波紀念詩集 廣州詩人遭拘

2017-08-25 19:56

〔記者彭琬馨／台北報導〕現居中國廣東省的詩人吳明良（浪子）18日遭當地警方以非法經營的理由拘捕，目前仍被囚禁在看守所，浪子近期參與「劉曉波紀念詩集」編纂，友人推測可能因此被捕。發起詩集出版的詩人孟浪受訪時痛批，中國透過以言入罪的行為根本是現代文字獄，呼籲北京政府應立即停止對浪子的政治迫害；國際記者聯盟International Federation of Journalists（IFJ）24日也發出聲明，除對此事表達嚴正關切外，也呼籲中國應盡快釋放浪子。

前媒體工作者、本名吳明良的詩人浪子，在7月1日便曾遭相關單位以相同罪名「行政拘留」10天，當地執法人員更在本月8日進入吳明良住家抄查個人詩歌與藝術場刊圖鑑，此次拘留為近期第2次被捕。

由於浪子為「劉曉波紀念詩集」在中國的主要參與者，詩集出版發起人、現居台灣的詩人孟浪受訪時直言，北京當局以非法經營的理由抓捕吳明良其實是「醉翁之意不在酒」；孟浪表示，因詩集預計9月就要出版，在此敏感時刻拘捕浪子，就是「中國因劉曉波事件人權持續惡化的最佳例證」；因擔憂其他參與者遭到清算，孟浪表示，目前已取消詩集出版規劃。

孟浪強調，中國相關單位拘捕浪子的行為是個「錯誤的行動」，不僅違反中華人民共和國憲法中載明，公民有言論出版、文學藝術創作的自由外，以言入罪也是製造現代文字獄，呼籲台灣政府與公民社會應持續關注事件發展，切莫忽視中國人權惡化的情況。

世界最大的國際記者組織國際記者聯盟24日也發出聲明，強調中國文化廣電新聞出版局與公安部門，有義務解釋拘留浪子的依據，並說明他違反的法律規定；國際記者聯盟強調，中國憲法規定人民受到法律保護，同時確保人民行使自由的權利，任何壓制這些權利的行為都是嚴重違反中國憲法與世界人權宣言，呼籲有關當局若無實質證據，應無條件立即釋放浪子。