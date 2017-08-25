羅興亞人攻擊緬甸陸軍基地與派出所 至少33人死亡

緬甸的羅興亞人並無公民身分，長期遭到非人道對待。示意圖。（資料圖 路透）

2017-08-25 17:27

〔即時新聞／綜合報導〕緬甸若開邦（Rakhine State）的伊斯蘭教徒、少數民族「羅興亞人」的武裝份子，在今（25）日凌晨對陸軍基地以及24個派出所發動大規模協同攻擊，衝突造成至少33人死亡，詳細損害與傷亡人數尚無法確認。

綜合外媒報導，至今衝突仍尚未平息，目前至少有21名叛軍死亡與11名安全部隊殉職。而稍早總司令敏昂萊（Min Aung Hlaing）在臉書聲明中證實：「一名士兵與10名警員已為國捐軀」，又發表聲明指出，有21名好戰分子在戰鬥中被擊斃。

緬甸軍方近期以打擊恐怖分子為由，將大量部隊派往鄰近孟加拉的若開邦，欲清掃支持緬甸分離主義的羅興亞人，過程中也傳出軍方強暴婦女、濫殺無辜等惡行，而翁山蘇姬政府卻視若無睹。聯合國也曾表示相當擔心這會成為殘忍的種族清洗。

緬甸國務資政府部昨（24）日表示，政府將成立若開邦事務顧問委員會，並邀請聯合國前秘書長科菲．安南（Kofi Atta Annan）擔任該委員會主席，幫助調查和解決若開邦民眾衝突問題。然而今日的暴動恐使兩方談判破局，未來緬甸政府與羅興亞人的關係將如何變化，外界都在關注。