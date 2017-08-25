中國嚴管網路 留言需實名認證並先審後發

中國嚴管網路，沒有認證身分的用戶無法進行留言，同時也建立先審後發制度。（情境照）

2017-08-25 17:18

〔即時新聞／綜合報導〕中國國家網路訊息辦公室今日公布《互聯網跟帖評論服務管理規定》（簡稱《規定》），從今年10月1日開始推行，按照「後台實名」原則，對網路平台註冊用戶進行真實身分認證，未認證身分的用戶無法進行留言。此外，也要建立先審後發制度，維護網友評論文章的良好狀況。

綜合中媒報導，中國國家網路訊息辦公室有關負責人表示，《規定》對「網站責任」進行了明確規定，主要在於8個方面。第1是落實實名制要求；2是建立用戶訊息保護制度；3是訂立先審後發制度；4為加強影片彈幕管理；5是構築訊息安全管理制度。

第6個面向是技術保障措施，也就是明確要求網站提升垃圾訊息處理能力；7是加強隊伍建設，每個網站的審核編輯人員，其數量和能力必須能夠支撐服務規模，以解決審核人力不足的問題；8是配合主管部門開展監督工作，提供必要的技術、資料和數據。

而《規定》裡總共有13條法規，第1至3條，是對目的、依據、原則、適用範圍、監管主體作出規定。第4條則是對於留言評論新產品、新功能進行安全評估。第5條要求留言服務提供者落實主體責任。第6條是針對留言服務提供者及留言服務使用者的自律。

至於第7條，則對於留言服務提供者和其從業人員，規定不得為謀取不當利益而干預輿論。第8條和第9條，是要求留言服務提供者加強用戶管理、並進行信用評估。第10條則是建立公眾投訴和舉報制度。第11條與第12條，載明違反《規定》的法律責任。第13條，是針對公佈實施做出規定。