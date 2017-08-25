神諭降臨！無人機拍頭頂 用麥克風告訴你是禿頭

無人機會在空中鎖定禿頭的人，雄性禿醫生會立刻進行診斷。（翻攝自カミノオツゲ影片）

2017-08-25 17:20

〔即時新聞／綜合報導〕「我會不會有禿頭啊」，這想必是許多男性盯著鏡子曾經懷疑過的問題，然而從鏡子卻無法看到頭頂的「荒原」，使很多男性錯過就醫的黃金時機。日本人這次做了個名為「薄毛確認飛行物體」的實驗，研究團隊使用無人機於空中觀察男性的頭頂，一旦發現了禿頭徵兆，就會用只有當事人聽得到的「指向性喇叭」來狠狠地告知當事人：「你頭髮有夠少，快去看醫生！」

日本的「人間株式會社」找了專業的無人機遙控者來操縱，當無人機飛到路人的頭頂時，專業的雄性禿醫生就會立即做出診斷。若是確認當事人有禿頭徵兆，偶像團體的美少女就可以透過無人機上搭載的指向性喇叭，親口告訴你這個殘忍的事實，並確保這個令人尷尬的事實不會讓別人知道，並勸患者盡快去就醫。

而擔任「禿頭小天使」的偶像團體美少女也預先錄好了錄音檔，讓大家知道當事人到底聽到了什麼「神諭」，原來小天使會溫柔的警告：「我的聲音只有你聽得到」、「平常照鏡子都看不到頭頂對不對，從我這個角度就看得到了，稀疏，真的超稀疏，請你趕快去看醫生」、「你就叫個計程車現在直接去醫院吧」、「喔，仔細一看真的超禿，你平常都裝作沒看到嗎？趕快去找專門的醫生檢查吧，再拖下去就完蛋了」、「就是現在，這一刻就該做檢查，給我快點！」

並且由偶像團體的美少女親自告訴你殘忍的消息。（圖翻攝自カミノオツゲ網站）

小天使是由日本的偶像團體「ゆるめるモ」的あの所擔綱。（翻攝自カミノオツゲ影片）