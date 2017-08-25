挫折重重「4次受孕的辛酸」 英貓熊「甜甜」懷孕了

英國愛丁堡動物園的甜甜自7月下旬以來就懷孕了，今日（8月25日）即可以產子。動物園發言人表示，「大貓熊繁殖的過程非常複雜，但我們相信甜甜懷孕了。」（獨立報）

2017-08-25 16:56

〔即時新聞／綜合報導〕英國愛丁堡動物園（Edinburgh Zoo）今天發布一項重要的消息，中國出借英國的大貓熊甜甜（Tian Tian）懷孕了，目前受到密切的監測。

綜合外媒報導，據信，英國愛丁堡動物園的甜甜自7月下旬以來就懷孕了，今日（8月25日）即可以產子。動物園發言人表示，「大貓熊繁殖的過程非常複雜，但我們相信甜甜懷孕了。」他補充，繁殖季節可能會持續到9月底！甜甜與男性貓熊陽光（Yang Guang）育種，施行4次人工授精，然而皆以失敗收場，今年第5次的人工受孕有了成果，工作人員很興奮，還指出「這對貓熊很難自然交配！」要辨別母貓熊肚子中是否懷有寶寶是非常棘手的，因為這種動物容易有「假性懷孕」的情況，「假性懷孕」的徵兆與真正懷孕非常相似。

甜甜於2003年出生，兩隻熊貓甜甜（Tian Tian）、陽光（Yang Guang）於2011年12月抵達蘇格蘭，由愛丁堡動物園從中國政府出借十年，年費為60萬英鎊（約新台幣2326萬元）。

如果甜甜順利生產，貓熊寶寶可能會在2歲時返回中國。