太空中怎麼洗頭？水往上飄就抓回來！

太空人在洗頭的同時還要分神將水珠給「撈」回頭上。（授權：Seeker）

2017-08-25 15:15

〔即時新聞／綜合報導〕小時候總愛對著滿天星斗天馬行空的幻想，並期盼自己長大後成為一名出色的太空人。但想成為一名太空人並不容易，除了要經歷重重關卡與考驗，正式成為太空人之後，在太空艙的生活也不如想像中簡單。

許多我們習以為常的生活小事，像是吃飯、喝水、上廁所等等，在微重力的環境下，都變得相對困難。舉例來說，你有思考過在外太空要怎麼洗頭嗎？NASA女太空人Karen Nyberg拍攝了一段影片，要揭開太空人在國際太空站中如何洗頭的秘密！

根據影片內容所示範，除了免沖洗洗髮精，你還要準備袋裝水、梳子與毛巾。以熱水將頭髮稍微打濕後，擠一些洗髮精在頭皮上，並使用毛巾搓揉，接著再使用梳子將頭髮梳開，完成這些程序後，Karen表示，雖然美其名為「免沖洗」洗髮精，但她最後還是會在頭髮上淋上熱水之後，再以毛巾擦拭乾淨。

有趣的是，因為太空艙內是微重力狀態，因此熱水一倒出來不會往下流，而是四處飄散，還要用手趕緊將水給撥到頭上才行，想要像平常一樣洗個頭，在外太空可不是一件簡單的事。特別的是，當這些頭髮上的水分蒸發之後，空調系統會收集水氣集結成水，經過淨水系統再次過濾之後，就會變成太空人的日常飲用水了。對此，Karen表示，因太空中物資有限，因此全部的事物都要想盡辦法充分利用才行。

看完這支影片，是不是也覺得太空中的生活真的非常有趣呢！