賄賂朴槿惠 三星少主李在鎔判5年

南韓三星集團少主李在鎔，捲入前總統朴槿惠與閨密的賄賂案，今日他遭法院判處5年有期徒刑。（美聯社）

2017-08-25 14:47

〔即時新聞／綜合報導〕南韓三星集團少主李在鎔，捲入前總統朴槿惠與閨密的賄賂案，首爾中央地方法院認定他犯下賄賂、貪污、隱瞞犯罪所得、非法轉移海外資產等罪刑，今日判處李在鎔5年有期徒刑。

據《韓國時報》報導，法院指稱李在鎔挪用了64億韓元（約新台幣1億7110萬元），並向當政者提供賄賂，以期得到好處。三星公司也對朴槿惠閨密崔順實的女兒捐款，讓她進行馬術訓練。