阿爾卑斯山走山驚魂 預警系統成功救百人 ！

瑞士阿爾卑斯山發生山崩事件，土石湧入在瑞士與義大利邊境附近的格勞賓登州（Graubünden）瑞士邦多村（Bondo），村莊幾乎全毀。（圖擷自YouTube）

2017-08-25 15:40

〔即時新聞／綜合報導〕星期三上午（23日）瑞士阿爾卑斯山發生山崩事件，多達400萬立方公尺的土泥夾雜石塊湧入山下，其滑動的力量相當於有感地震（大部分人有感覺，但很少造成傷害，室內物體晃動明顯），100多位村民緊急疏散，8名登山者失蹤，其中包含了德國、奧地利和瑞士人。

綜合外媒報導，23日上午發生的山崩，其土石湧入在瑞士與義大利邊境附近的格勞賓登州（Graubünden）瑞士邦多村（Bondo），村莊幾乎全毀，所幸預警系統發揮效用，救了全村的村民。24日時警方表示，十二個農場建築物，包括穀倉和馬厩，都被土石的碎片給摧毀。此外，有些許登山客受困，6人被發現在義大利境內，沒有受傷，還有另外8人下落不明。

當地高級警察官員安德烈·米特納（Andrea Mittner）表示，邦多村將在週五8時之前持續保持封鎖，因為未來還有發生山崩的可能。目前邦多村的情況滿目瘡痍，村民無法回到自己的家園，現場有120名救援人員在行救援工作。

2012年在邦多村發生大型山崩後安裝的自動化警告系統，讓更多人受到保護，不會因意外的山崩而造成死亡！這一次山崩事件的預警，成效顯著，救回100多位村民的性命。