金小胖笑嘻嘻洩密不知情？「 火星-13」導彈身世之謎疑曝光

日前，北韓最高領導人金正恩前往國家科學院化學材料研究所視察，下令生產更多用於洲際彈道導彈的引擎與彈頭。（圖擷自NHK）

2017-08-25 15:32

〔即時新聞／綜合報導〕北韓連續的飛彈試射，暴露了許多飛彈的效能，然而「火星-13」導彈是否成功，卻從來沒有被報導過。然而在北韓中央電視台報導金正恩的視察活動時，眼尖外媒發現，某個新聞片段的畫面竟出現疑似「火星-13」導彈的3段式分解圖片，這讓「火星-13」的身世之謎漸漸曝光，而金正恩渾然不覺，仍得意洋洋的聽取介紹員解說。

《NHK》報導，日前，北韓最高領導人金正恩前往國家科學院化學材料研究所視察，下令生產更多用於洲際彈道導彈的引擎與彈頭，然而新聞中竟有一幕「火星-13」導彈的3段式分解圖片、甚至還有1架疑似中國殲-10戰鬥機的圖案。

北韓今年5月14日，試射「火星-12」導彈；隨後在7月4日，又試射「火星-14」導彈，而這次金正恩的視察影片中「火星-13」導彈，可以明顯看到3節火箭引擎的分解圖，雖然目前無法證實朝鮮是不是已經研發成功，但已有彈頭或引擎噴口的剖面圖示。

據了解，火星-13只有在2012年4月的朝鮮閱兵典禮上亮過相，之後就銷聲匿跡。南韓慶南大學（Kyungnam University）遠東研究所軍事專家金東燁（Kim Dong-Yub）表示，應該將「火星-13」導彈視為射程屬1萬2000公里級的洲際彈道導彈，可以具備攻擊美國本土各地，包括華盛頓和紐約。