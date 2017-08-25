難得這麼乖？北韓兩週沒搞核試 美國大讚克制

提勒森公開稱讚北韓相當安分，但種種證據指出，北韓仍然沒有要談判的意思。（資料圖 法新社）

2017-08-25 12:10

〔即時新聞／綜合報導〕美國國務卿雷克斯．提勒森（Rex Tillerson）於22日稱讚北韓，已經有2個星期沒有發射導彈或試爆核彈。而這也是在美國總統川普接連放砲恐嚇北韓之後，美國政府對於北韓最友善的發言。「我很高興看到平壤政權確實表現出一定程度的克制」，這暗示了只要北韓短暫中止武嚇，就達成了談判條件的第一步。

據《紐約時報》報導，川普政府同時使用糖與鞭子，推動聯合國制裁北韓、與中俄合作開鍘，甚至直接制裁與北韓有貿易往來的中國的銀行、企業與個人，這確實對北韓與中國造成了影響；而提勒森的態度也不斷改變，3月時曾經表示只有北韓無核化，放棄大規模殺傷性武器時才會準備與北韓談判。近幾個月改口，只要求暫停重大的挑釁活動。到了3個星期前，提勒森更向金正恩保證，北韓可以「獲得他們想要的安全」。

提勒森在22日的善意十分重要，因為他是在川普政府對阿富汗戰爭方針的記者會上所發表。過去提勒森故意使用糖與鞭子的方法，但善意卻都被川普的好戰言論給蓋掉版面。提勒森的做法其來有自，美國政府內部對於北韓曾做出激烈辯論，在美國與北韓關係前所未有地緊繃之下，所有情報評估都指出，北韓在確定核武可以攻擊美國本土之前，完全沒有談判的意願。