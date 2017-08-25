石頭把戲後...印度行軍演、中國運火炮！

中國軍隊疑似將最新的PCL181型車載加榴炮藉由火車運往西藏青藏高原。（擷自香港經濟日報）

2017-08-25 12:35

〔即時新聞／綜合報導〕中印部隊日前在班公湖邊界互擲石塊，印度除了批准在附近班公湖興建公路，未來還將在張拉山口（Chang La Pass）一帶軍演，目前已可見人員及車輛在附近移動，另也有消息傳出，中方也已將最新的PCL181型車載加榴炮運往青藏高原（Tibetan Plateau）。

今日印度（India Today）報導，拉達克（Ladakh）地區從列城（Leh）到班公湖（Pangong Lake）的224公里路程中，有印度軍隊和車輛進行常規移動。

中媒也指出，中國軍隊疑似將最新的PCL181型車載加榴炮藉由火車運往西藏青藏高原，該型火炮疑似為52倍徑155毫米榴彈炮，有分析認為這種強大武器勢必會讓中國軍隊在青藏高原擁有更大火力，印軍將更難與中軍相抗，中國先前已在青藏高原大量部署122毫米口徑車載榴彈砲，此次PCL181車載加榴砲的部署的消息若為真，中國於青藏高原將獲取更大的火力優勢。

除了軍演行動外，報導還指出，8月15日早上印度第23錫克兵團（the 23 Sikh regiment）在班公湖（Pangong Lake）升印度國旗的儀式結束後，一小隊印度士兵沿河岸返回營地，隨後中印雙方發生了互擲石塊事件，有數名印度士兵受傷。

一名匿名的印度士兵談及當時的情況表示：「這本不應該發生，不過至少我們做好了準備。」印度前北方軍團司令霍達（D.S. Hooda）對此表示，在這一地區「既需要頭腦也需要肌肉」，在一時的激動下氧氣消耗非常快，士兵需要快速思考處理情況，口水戰也可能引發流血衝突，所以「訓練非常重要」。

這次軍演的具體位置距張拉山口僅有數公里。而張拉山口的海拔高度達1.4萬英尺（約4267公尺），面積為17668公里。