強國女仿動作片踹玻璃門 碎片割斷動脈失血亡

2017-08-25 11:04

〔即時新聞／綜合報導〕特技演員有練過，一般人別亂學！中國山西陽泉有名女子，23日與人起爭執，憤而一腳踹破玻璃門，宛如在演動作片，未料，她腿部大動脈遭碎片割斷，失血過多身亡。

事發當日，該名女子去美容院消費，疑與老闆起衝突，雙方發生推撞，一氣之下抬腳往玻璃門踹去，玻璃應聲而裂，碎裂的殘片割斷女子腿部大動脈，當場血流如注，人倒臥血泊中，畫面駭人。

報導指出，目擊者見狀，連忙報警處理，醫護人員趕抵現場時，女子早已失去意識，經急救後仍回天乏術。事後美容院老闆被帶回警局調查，詳細原因仍有待警方釐清。