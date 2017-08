大多數台灣人不想統一 日媒籲中國尊重台人意願

日媒社論指出,大多數的台灣人不想被中國統一,呼籲北京政府應尊重台灣人的意願。(圖擷自《日本時報》)

2017-08-25 11:11

〔即時新聞/綜合報導〕日媒《日本時報》(Japan Times),於8月12日刊出社論,指出大多數的台灣人不想被中國統一,因此呼籲北京政府應尊重台灣人的意願,重新展開兩岸對話,和台北當局建立信任關係,以維持區域穩定。

《日本時報》的社論〈尊重台灣人的意願〉(Respect the will of Taiwanese),指出傾向獨立的民進黨蔡英文,在2016年大選中取得巨大勝利成為台灣總統,結束親中國的國民黨總統馬英九8年任期。此後中國不但拒絕與民進黨對話,還對台灣採取各種形式的政治和外交壓力。

日媒社論強調,蔡英文自2016年5月上任後,兩岸關係陷入緊張,她的前任(馬英九)在「一個中國」的基礎上,推行強化台灣與中國關係的政策。當然北京和台北對「一個中國」有不同解讀方式,中國將其解釋為「中華人民共和國」,台灣則將其解釋為「中華民國」。然而,蔡英文還是拒絕北京希望她接受共識的要求。

社論表示,中國就此封閉了與台灣對話的管道,大量減少中客來台人數,並採取措施防堵台灣參與國際組織。例如在今年5月阻止台灣參加日內瓦世界衛生組織年度大會。社論感嘆,中國的行為令人遺憾,因為這可能會對台灣維護公共衛生的努力、以及參與全球抵抗傳染病的工作,都產生負面影響。

日媒社論認為,北京也利用國際經濟影響力,介入各國與台灣的外交關係,讓台灣邦交國轉而向中國建交。像在去年12月,中國就與聖多美普林西比建交,並於今年6月再與建立外交關係,讓台灣現在只有20個邦交國。

社論指出,中國國家主席習近平,在8月1日中國人民解放軍成立90週年時曾表示,「中國永遠不會允許任何一個人民、組織或政黨,將中國領土分裂出去。」民進黨發言人王閔生對此回應,「任何恫嚇的語言,只會遠離台灣民心。台灣2300萬人民,會以民主方式共同決定台灣的未來。」

日媒社論呼籲,中國不應該忽視台灣人對兩岸關係的看法,一份今年6月的台灣民意調查發現,80%的受訪者認為自己是台灣人,只有13%認為自己是中國人。至於統一問題,58%的人希望保持現狀,24%追求獨立,只有12%渴望統一。

社論表示,其實民進黨在1999年的《台灣前途決議文》,已經記載任何對台灣的主權改變,必須由所有台灣人公投決定。在這樣的狀況下,中國不應該拒絕與台灣總統展開對話。

日媒社論最後強調,日本應該強化與台灣的聯繫,但不應該把與台灣的關係當成是與中國的外交關係一樣,這樣做不一定符合台灣的利益。