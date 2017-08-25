大多數台灣人不想統一 日媒籲中國尊重台人意願

日媒社論指出，大多數的台灣人不想被中國統一，呼籲北京政府應尊重台灣人的意願。（圖擷自《日本時報》）

2017-08-25 11:11

〔即時新聞／綜合報導〕日媒《日本時報》（Japan Times），於8月12日刊出社論，指出大多數的台灣人不想被中國統一，因此呼籲北京政府應尊重台灣人的意願，重新展開兩岸對話，和台北當局建立信任關係，以維持區域穩定。

《日本時報》的社論〈尊重台灣人的意願〉（Respect the will of Taiwanese），指出傾向獨立的民進黨蔡英文，在2016年大選中取得巨大勝利成為台灣總統，結束親中國的國民黨總統馬英九8年任期。此後中國不但拒絕與民進黨對話，還對台灣採取各種形式的政治和外交壓力。

日媒社論強調，蔡英文自2016年5月上任後，兩岸關係陷入緊張，她的前任（馬英九）在「一個中國」的基礎上，推行強化台灣與中國關係的政策。當然北京和台北對「一個中國」有不同解讀方式，中國將其解釋為「中華人民共和國」，台灣則將其解釋為「中華民國」。然而，蔡英文還是拒絕北京希望她接受共識的要求。

社論表示，中國就此封閉了與台灣對話的管道，大量減少中客來台人數，並採取措施防堵台灣參與國際組織。例如在今年5月阻止台灣參加日內瓦世界衛生組織年度大會。社論感嘆，中國的行為令人遺憾，因為這可能會對台灣維護公共衛生的努力、以及參與全球抵抗傳染病的工作，都產生負面影響。

日媒社論認為，北京也利用國際經濟影響力，介入各國與台灣的外交關係，讓台灣邦交國轉而向中國建交。像在去年12月，中國就與聖多美普林西比建交，並於今年6月再與建立外交關係，讓台灣現在只有20個邦交國。

社論指出，中國國家主席習近平，在8月1日中國人民解放軍成立90週年時曾表示，「中國永遠不會允許任何一個人民、組織或政黨，將中國領土分裂出去。」民進黨發言人王閔生對此回應，「任何恫嚇的語言，只會遠離台灣民心。台灣2300萬人民，會以民主方式共同決定台灣的未來。」

日媒社論呼籲，中國不應該忽視台灣人對兩岸關係的看法，一份今年6月的台灣民意調查發現，80％的受訪者認為自己是台灣人，只有13％認為自己是中國人。至於統一問題，58％的人希望保持現狀，24％追求獨立，只有12％渴望統一。

社論表示，其實民進黨在1999年的《台灣前途決議文》，已經記載任何對台灣的主權改變，必須由所有台灣人公投決定。在這樣的狀況下，中國不應該拒絕與台灣總統展開對話。

日媒社論最後強調，日本應該強化與台灣的聯繫，但不應該把與台灣的關係當成是與中國的外交關係一樣，這樣做不一定符合台灣的利益。