不再丟石頭... 印度建邊界公路 中方：自相矛盾！

印度政府批准在拉達克（Ladakh）興建公路工程，中方有所指責「自相矛盾，前後不一」。圖為班公湖（Pangong Lake）。（美聯社）

2017-08-25 11:19

〔即時新聞／綜合報導〕繼中印部隊日前在班公湖（Pangong Lake）邊界互擲石塊後，目前又有最新的進展。印度政府批准在拉達克（Ladakh）興建公路工程，是距離班公湖20公里處的公路馬爾斯米克拉（Marsimik La），然而此舉卻遭中國指責「印度無疑是自己在打自己的臉」。

《印度斯坦時報》報導，印度欲興建的公路，其連接印度馬爾斯米克拉（Marsimik La）與熱泉（Hot Spring）兩地，全長僅32公里，但海拔高度達5679公尺，是全球最高的車行公路之一。印度的邊防道路組織（BRO）已經承包這項工程，準備動工，工程費用約12億盧比（約新台幣5.7億元），印方此舉是為了確保印度邊防部隊在當地的優勢。對此，中國大陸外交部發言人華春瑩昨日表示，對印度在班公湖附近興建的公路，中國有所不滿，並且聲明這項工程將不利於維持邊界的和平與安寧。華春瑩強調，中印邊界西段（含班公湖）尚未劃定！雙方曾經同意，在邊界問題最終解決之前，共同維護邊境地區的和諧。然而這項興建公路的工程也再次證明印度在中印邊界問題上「自相矛盾，前後不一」。

為何打臉呢？華春瑩表示，中方在自己的領土上修公路，印方以「安全關切」的藉口越界阻撓（這個事件發生在6月時中印邊界錫金段，印方越界進入中方境內，以所謂「安全關切」為藉口）。然而現在印方卻這麼做，再次證明印方在中印邊界的相關問題上是「說一套做一套」。

印度內政部消息人士表示，這條公路是「中印實際控制線公路第一期計劃」的一部分，是由印度邊境警察部隊（ITBP）倡議，這項計劃還包含另外73條公路。這些公路原訂是要在2012至2013年完工，然而受限於氣候及地形，工期拖延至今。