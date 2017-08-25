玻璃心又碎！老師稱台灣國家 中生投訴媒體要求道歉

澳洲紐卡索大學街景圖。（圖取自GOOGLE地圖）

2017-08-25 08:34

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲紐卡索大學有名講師在課堂上稱香港和台灣是國家，引起該課中國留學生不滿，向媒體指控老師，指他常發表對中國不利的言論，但澳洲學者憂心大學教育若屈服在中國的壓力下，學術自由恐遭侵犯，捍衛的言論自由也將蕩然無存。

華文媒體《今日澳洲》報導，中國留學生Jesse指控紐卡索大學教國際市場學的印度裔講師經常發表對中國不利的言論。Jesse說，很多中國學生都很不滿，因此退了他的課，但他更變本加厲，以為中國學生不敢反抗。

Jesse指出，老師在課堂上講台灣和香港是國家，當時她和另名中國留學生都覺得被冒犯，但是礙於在上課，所以先忍了下來，下課後她們向老師反映「希望老師不要再提到台灣有關的問題，避免傷害我們中國學生的感情」，但老師振振有詞的回應：「這是教案上很好的例子，不能避免提到，我今天說了兩次，這學期還要說1000多次！學著接受現實吧！」

Jesse認為，這句話帶有威脅意味，從一個老師的嘴裡說出，相當不恰當，但老師仍繼續說著：「世界上除了中華人民共和國以外，所有國家的地圖上都把台灣列為一個單獨的國家。」Jesse相當不滿，轉而投訴媒體，希望能藉媒體逼迫紐卡索大學，讓這名老師公開道歉。

不過這件事卻引起當地學者反彈，因為這已經是今年5月以來，第4起澳洲大學教材的政治敏感議題，引發中國留學生抗議的事件，當地學者憂心大學教育若屈服在中國的壓力下，學術自由恐遭侵犯。