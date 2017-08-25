澳門政府砸50億救災 議員痛罵「窮到只剩下錢」

天鴿颱風23日強襲香港、澳門及珠海，造成16人罹難，光是澳門地區就佔了一半。（路透）

2017-08-25 00:03

〔即時新聞／綜合報導〕天鴿颱風23日強襲香港、澳門及珠海，造成16人罹難，光是澳門地區就佔了一半，當局宣布會撥款13.5億澳門元（約50億新台幣）救災，罹難者家屬將獲賠30萬澳門元（約112萬新台幣）。澳門立法會議員則痛罵用錢解決問題的政府「窮到只剩下錢」。

《香港01》報導，澳門特首崔世安24日率一眾官員在記者會上道歉默哀，並宣布澳門基金會撥款13.5億澳門元救災，包括風災罹難者家屬可獲30萬澳門元緊急慰問金，傷者可獲上限3萬澳門元（約11萬新台幣）醫藥費等，澳門經濟局則透過工商業發展基金推出26億澳門元（約97億新台幣）的免息貸款給中小企業。

澳門立法會議員區錦新則痛批，政府在風災前、期間，好像失蹤一樣，痛斥每次有事發生後，政府就使出慣常手法，用錢解決問題，猶如「窮到只剩下錢」。他說，民眾需要政府真正追究管治責任，檢討如何避免再發生類似災難。

澳門社區發展新動力副理事長梁博文說，當局用錢解決問題是意料中的事，「有補助沒有人會不要」，批評當局從賭博業得到不少稅收，卻只做看得到的工程，看不到的就不做，例如改善低窪地區海水倒灌的問題。

根據BBC中文網指出，澳門氣象局發布颱風訊息，遠比隔壁的香港來得慢，香港在上午6點前掛出8號風球，提醒民眾在家避難，澳門9點才發出8號風球，10分鐘後香港改發10號颱風訊號。

專門撰寫澳門旅遊等文章的蕭家怡表示，「澳門人這次反響那麼大，也就反映著你內部都還沒搞好，再怎麼做門面的宣傳都沒用。」她質疑，更大的問題是，澳門政府有錢，但她看不到政府有決心去做災後重建。