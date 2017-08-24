豬流感H1N1再襲印度 奪走超過1000條人命

2017-08-24 23:23

〔即時新聞／綜合報導〕豬流感曾於2009年與2015年在印度大肆流行，去年（2016）年底豬流感再度突變，今年開始流行。根據印度衛生部統計流行8個月以來，全國共2萬2186人感染，死亡人數高達1094人，3週內更造成342人死亡。

根據印度衛生部統計資料顯示，印度西部的馬哈拉什特拉省（Maharashtra）和古茶拉底省（Gujarat）疫情狀況最嚴重，死亡人數分別是437人與297人。而今年的豬流感的死亡率，更是去年年底的4倍。

綜合外媒報導，印度國家疾病控制中心（NCDC）主任達里瓦爾（AC Dhariwal）表示，今年的豬流感H1N1病毒株與前幾年都不同，今年流行的是密西根病毒株（Michigan strain），而前幾年是流行的是加州病毒株（California strain）。達里瓦爾更指出，疫情會如此嚴重可能是因為新病毒株的流行，使得發病率與死亡率都遭加，但這個說法尚未經過科學證據驗證。

印度香緹醫院（Shanthi Hospital）的醫療主任山傑（Sanjay Gururaj）表示，印度官方並沒有強制規定私立醫院上報感染人數，衛生部所統計出來的數字恐怕只是冰山的一角。

印度的豬流感曾分別在2009年、2015年大肆流行，2009年至2010年全印度超過5萬人感染，奪走2700條人命，2015年造成超過1900人死亡。